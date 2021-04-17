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Kırıkkale’de 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu

Kırıkkale’de haksız kazanç sağlamak amacıyla 31 bin 926 litre akaryakıtı farklı bir istasyona usulsüz boşaltan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Asayiş 17.04.2021, 15:41
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Kırıkkale’de 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu

Kırıkkale’de haksız kazanç sağlamak amacıyla 31 bin 926 litre akaryakıtı farklı bir istasyona usulsüz boşaltan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kentteki bir akaryakıt dağıtım şirketinden, farklı bir ilde faaliyet gösteren başka alt dağıtıcı istasyona fatura ve sevk belgesi düzenlenerek dolumu yapılan 31 bin 926 litre akaryakıtın, Yahşihan ilçesindeki bir diğer istasyona usulsüz şekilde boşaltılacağı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler, haksız kazanç sağlamak amacıyla 31 bin 926 litre akaryakıtı Yahşihan’ın Irmak Köyü bölgesinde bir istasyona usulsüz boşaltan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Yakalanan akaryakıta ve taşıma işleminde kullanılan tankere el konuldu.
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