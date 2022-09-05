Kırıkkale’de 22 düğün magandasına adli işlem
Kırıkkale’de düğünlerde maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, 30 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Havaya ateş açtığı tespit edilen 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale’de düğünlerde maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, 30 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Havaya ateş açtığı tespit edilen 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düğün, nişan ve kutlama organizasyonlarında maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Bu çerçevede, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan düğün organizasyonlarında 20 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan düğünlerde görev alan kolluk kuvvetlerince 31 olaya müdahale edilirken havaya ateş açtığı tespit edilen 22 kişi hakkında da "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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|2
|3
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|4
|3
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|2
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|1
|18. Altay
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|6
|10
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|6
|9
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|6
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|10. Fulham
|6
|8
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|7
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|6
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|6
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|6
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|O
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|4
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|19. Getafe
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|1
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|0