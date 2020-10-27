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Kırıkkale’de 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
KIRIKKALE'DE İHBAR ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 200 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. 2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 27.10.2020, 17:45
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Kırıkkale’de ihbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 2 kişi de gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İl dışından sahte makaron ve tütün getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen KOM polisi tarafından şüpheli olarak M.T. ve G.G.’nin olduğu otomobilde yapılan aramada 200 kilogram tütün ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu muhalefet suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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