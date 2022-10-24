Kırıkkale’de 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi: 3 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 750 gram esrar madde ele girildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.B., A.B. ve H.T.’nin bulunduğu araçta, 2 kilo 750 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.