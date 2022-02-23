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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Kırıkkale’de 2 işçi çöken çardağın altında kaldı
Kırıkkale’de çöken çardağın altında kalan 2 işçi yaralandı.
Asayiş 23.02.2022, 18:17
Kırıkkale’de çöken çardağın altında kalan 2 işçi yaralandı.
Olay, Kırıkkale’de Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’ya ait bir arsada yapımı devam eden çardağın çökmesi neticesinde tahta ve kiremitlerin altında kalan işçilerden C.A. (30) ile H.S. (32) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş kazasında yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunu n iyi olduğu öğrenildi.