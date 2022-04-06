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Kırıkkale’de 2 bin 520 adet sentetik ecza geçirildi: 2 tutuklama
Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Asayiş 06.04.2022, 11:52
Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C.S. ve H.S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.