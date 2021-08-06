Kırıkkale’de 19 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de bir araçta yapılan aramada 19 bin 700 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede il merkezinde N.T. isimli şahsın aracında yapılan aramada 19 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.