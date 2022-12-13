Kırıkkale’de 15 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale’de yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde haklarında dava açılan 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale’de, FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) eski personeli, örgütün okul ve dershanelerinde çalışan 15 sanıktan 10’u, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmada, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Tutuklu yargılanan T.Ç. ise Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek, beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.