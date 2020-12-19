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Kırıkkale’de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırıkkale’de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Asayiş 19.12.2020, 02:03
Kırıkkale’de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahında şüpheli olarak durdurulan bir panelvan minibüste, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
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