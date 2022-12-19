Son Dakika
Sosyolog Adem Palabıyık: "CHP ve Altılı Masa, HDP’ye anneler çadırını kaldırma ve Diyarbakır il binasını açma sözü vermiş"
Kırıkhan’da vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.
Asayiş 19.12.2022, 01:18
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.
Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Kırıkhan’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.
Sokakta ateş yakarak çevresinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı bu geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.