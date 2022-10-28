Kırıkhan’da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik operasyon yapıldı.

Kırıkhan’da bulunan 5 ikamet ve 3 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 adet senet, 1 adet borç bilgisi içerir not defteri, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.D., Ö.D., M.B., B.K. ile M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.