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Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu
Hatay’da Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu.
Asayiş 21.02.2022, 12:40
Hatay’da Kırıkhan Spor Tesislerinden çalınan eşyalar bulundu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Spor Tesislerinden çalındığı tespit edilen 1 adet buzdolabı, 2 adet baza, 2 adet baza başlığı ve 2 adet yatak, 1 adet elbise dolabını bularak tesise teslim etti.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenerek gözaltına alınan K.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.