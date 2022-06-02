Kırgızistan’da Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in Covid-19 aşılarının satın alınmasında yolsuzluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’in ve yardımcısının da aralarından bulunduğu üst düzey 4 yetkilinin Covid-19 aşılarının satın alınmasında yolsuzluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, 2020 yılın aralık ayından 2021 yılın eylül ayına kadar Kırgızistan’a uluslararası örgütlerden, Rusya, Çin, Azerbaycan ve Kazakistan’dan 451 bin 560 doz Covid-19 aşı yardımı geldiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Çin ve Rusya Devlet Başkanlarıyla görüşmelerinde 6 milyon dozdan fazla aşının Kırgızistan’a insani yardım olarak verilmesinde anlaşmasına rağmen Bakan Beyşenaliyev’in talimatıyla 2021 yılın nisan, haziran, temmuz ve eylül aylarında yabancı şirketlerden 19 milyon 500 bin dolar değerinde 2 milyon 460 bin doz Covid-19 aşısını mantıksızca satın alındığı ve bu paranın offshore hesaba havale edildiği kaydedildi.

Satın alınan 243 bin 223 doz aşının son kullanma tarihi geçmiş

İnsani yardım olarak temin edilen 3 milyon 147 bin 640 doz aşının bulunmasına rağmen yetkililerin kişisel kar amaçlı fazladan 2 milyon 460 bin doz aşı satın aldıklarına işaret edilen açıklamada, “Fazla satın alınan aşılardan 243 bin 223 dozun son kullanma tarihi geçerek kullanılamaz hale gelmiş, kalan aşıların da son kullanma tarihi geçmektedir” denildi.

Kırgızistan 19 milyon 500 bin dolar zarara uğradı

Açıklamada, söz konusu ihlallerin sonucu devlete 19 milyon 500 bin dolar zarar verildiği ve bu olayla ilgili Başsavcılık tarafından yolsuzluk maddesiyle dava açıldığı, soruşturma başlatıldığı ve yolsuzluk şüphesiyle Bakan Beyşenaliyev’in gözaltına alındığı ifade edildi.