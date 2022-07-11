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Kırgızistan’da çığın düşüş anı kamerada

Kırgızistan’da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 11.07.2022, 13:13
Kırgızistan’da çığın düşüş anı kamerada

Kırgızistan’da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan’da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan’da çığa yakalandı. Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı. Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

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