Kırgızistan’da çığın düşüş anı kamerada

Kırgızistan’da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan’da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan’da çığa yakalandı. Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı. Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.