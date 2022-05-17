Kırgızistan’da bir okulun tavanı düştü: 1 yaralı

Kırgızistan’ın Celal-Abad bölgesinde bir okulun tavanının düşmesi sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Kırgızistan’ın Celal-Abad bölgesinin Çatkal ilçesine bağlı Terek Say köyündeki bir okulun tavanı çöktü. Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, düşen tavanın parçalarının isabet ettiği 1 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırılırken, 16 öğrenci ve 1 öğretmen güvenli bir şekilde okuldan çıkarıldı.