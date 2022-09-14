Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 6’ya çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında aralıklarla devam eden silahlı çatışmalarda yaralı sayısı 6’ya yükseldi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınır hattında sabah saatlerinde başlayan silahlı çatışma aralıklarla devam ediyor. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla sınır hattında durumun gergin olduğu belirtilirken, çatışmalarda Kırgızistan tarafından 2’si asker 4 kişinin yaralandığı, yaralılar arasındaki 31 yaşındaki kadının durumunun ise ağır olduğu kaydedildi. Silahlı çatışmalarda Tacikistan tarafının ayrım gözetmeksizin sivillere, altyapı tesislerine, evlere ve diğer binalara ateş açtığı ifade edilirken, “Ateş açanlar, bomba atar, havan topu ve silah kullandı” denildi. Açıklamada ayrıca, Kırgızistan ve Tacikistan yetkililerinin sınırda gerginliğin düşürülmesi ve çatışmaların durdurulması için görüşmeleri sürdürdüğü de aktarıldı.

Öte yandan Tacikistan tarafından yapılan açıklamada, bir askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı duyurulmuştu. Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında iki ülke muhafızları arasında çıkan silahlı çatışma, ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucu 12.40 sıralarında durdurulmuştu. Fakat, 15.08 sıralarında Batken bölgesinin Paski Arık köyünde Tacikistan muhafızlarının Kırgızistan sınır muhafızlarına ateş açmasıyla çatışma yeniden başlamıştı.