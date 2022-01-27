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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 17 asker yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan silahlı çatışmada 4’ü Kırgızistan, 13’ü Tacikistan askeri olmak üzere 17 asker yaralandı. Kırgızistan, Tacikistan sınırındaki 9 köyü tahliye etti.

Asayiş 27.01.2022, 21:42
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 17 asker yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan silahlı çatışmada 4’ü Kırgızistan, 13’ü Tacikistan askeri olmak üzere 17 asker yaralandı. Kırgızistan, Tacikistan sınırındaki 9 köyü tahliye etti.

Tartışmalı sınır kesimlerinin bulunduğu Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası Kırgızistan, Tacikistan sınırındaki 9 köyü tahliye etti. Kırgızistan’ın Batken bölgesi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sınırda durumun gergin olduğu ve çatışma bölgesindeki 9 köyden vatandaşların güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınırdaki çatışmalarda 4 Kırgız askerinin yaralandığı bildirildi. Tacikistan basınında yer alan haberlerde ise, çatışmalar nedeniyle 13 Tacik askerinin yaralandığı ifade edildi. Tacikistan tarafından henüz yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

“Provokasyon için önceden hazırlık yapıldı”

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan ordusunun olay yerindeki eylemlerinin koordine edildiğini ve bunun provokasyon için önceden hazırlık yapıldığını doğruladığı ifade edildi. Tacikistan askerlerinin çatışmada hava topu ve tanksavar kullanmasının uluslararası ve iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Tacikistan askerlerinin ateşi durdurma çağrılarını göz ardı ettiği kaydedildi.

KGAÖ’den ateşkes çağrısı

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kırgızistan ve Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreterleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tarafları ateşi durdurmaya çağırdı. Zas ayrıca, KGAÖ’nün her iki ülkeye krizin çözülmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Çatışmalar nedeniyle bazı köyler elektriksiz kaldı

Kırgızistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, silahlı çatışmada elektrik hatlarına zarar verilmesi sonucu sınırdaki bazı köylerin elektriksiz kaldığı ve istikrarsız durum nedeniyle bakım-onarım çalışmalarının yapılmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Sınırdaki çatışmanın nedeni Tacikistan vatandaşlarına taşlı saldırı olarak gösterildi

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, yerel saatle 17.30 sularında Tacikistan muhafızlarının Kırgızistan’ın Batken ilçesindeki Tört-Köçö yerleşim biriminde yolu tek taraflı olarak kapattığını belirtmiş, iki ülke yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerin sonucunda saat 19.30 sularında Tacikistan askerlerinin yolu açtığı ancak birkaç dakika sonra Tacikistan askerlerinin Kırgızistan’ın Çır-Döbö köyü yakınlarında Kırgızistan askerlerine karşı ateş açması sonucu sınırda tansiyonun yeniden yükseldiği aktarılmıştı. Tacikistan basınında yer alan haberlerde, sınırda çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının arabasının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edilmiş, Tacikistan’ın İsfara kentiyle Kırgızistan’ın Oş kentini bağlayan karayolunun trafiğe kapatıldığı, sınırda her iki ülke vatandaşlarının toplandığı aktarılmıştı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan’ın, Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve askerleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz sene nisan ayında sınırda çıkan çatışmada, Kırgızistan tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmış, Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi de yaralanmıştı.

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