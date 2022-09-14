Kırgızistan-Tacikistan sınırında yeniden silahlı çatışma başladı
Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı bildirildi.
Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı bildirildi.
Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 15.08 sıralarında Batken bölgesinin Paski Arık köyünde Tacikistan muhafızlarının Kırgızistan sınır muhafızlarına ateş açtığı duyuruldu. Açıklamada, Kırgızistan sınır muhafızlarının ateşle karşılık vermesi sonucu yeniden silahlı çatışma çıktığı aktarıldı.
Ne oldu?
Bugün Kırgızistan saati ile 07.00 sıralarında Batken bölgesinde iki ülke sınır muhafızları arasında silahlı çatışma çıkmış, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucu çatışma 12.40 sıralarında sona ermişti. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı çatışmada yaralı olmadığını açıklarken, Tacikistan makamları 1 askerin hayatını kaybettiğini, 2’sinin de yaralandığını duyurmuştu.
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