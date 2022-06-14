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Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik sınır muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 14.06.2022, 11:08
Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik sınır muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışma çıktı. Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre 1 Tacik sınır muhafızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kırgızistan tarafından yapılan açıklamada ise can kaybı olmadığını bildirilirken, sınır muhafız komutanları ve yerel valilerin olayla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Tacik kaynaklarına ve Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran’da Tacikistan’ın İsfara yakınlarındaki Kekh bölgesinde sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, 3 Kırgız askeri yaralanmıştı.

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