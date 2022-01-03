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Kiraya döviz zammı isteyen iş yeri sahibi kliniği bastı, avukatı darp etti

Gaziantep’te dövizdeki artış kadar kira zammı isteyen iş yeri sahibi, yakınlarıyla birlikte kiracısı olan doktorun kliniği önünde dehşet saçtı. Kliniğe zorla girmek isteyen saldırganlar kliniğe giremeyince o anları görüntüleyen Avukat Erhan Koca’yı darp etti. Korku dolu anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.01.2022, 10:53
Kiraya döviz zammı isteyen iş yeri sahibi kliniği bastı, avukatı darp etti

Gaziantep’te dövizdeki artış kadar kira zammı isteyen iş yeri sahibi, yakınlarıyla birlikte kiracısı olan doktorun kliniği önünde dehşet saçtı. Kliniğe zorla girmek isteyen saldırganlar kliniğe giremeyince o anları görüntüleyen Avukat Erhan Koca’yı darp etti. Korku dolu anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesinde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapılmasını isteyen iş yeri sahibi, kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca’nın kliniğini bastı. Kliniğe yakınlarıyla birlikte zorla girmeye çalışan iş yeri sahibi Adil D. ile yakınları, kliniğe giremeyince kliniğin önünde bekleyen Avukat Erhan Koca’ya saldırdı. İş yeri sahibi Adil D.’nin müvekkili Doç. Dr. Koca’ya ettiği hakaretleri telefonuyla görüntüleyen Avukat Koca, 7-8 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Avukat darp edildiği anları görüntüledi

Saldırıya uğradığı anları da kayda alan Koca’yı, saldırganların elinden klinik çalışanlarıyla hasta yakınları kurtardı. O anlar kliniğin güvenlik kamerasına da yansırken klinikte çalışan sağlıkçılar ile hasta yakınlarının yaşadığı korku dolu anları, güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

İş yeri sahibinin kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapmak istediği için müvekkiliyle iş yeri sahibi arasında anlaşmazlık yaşandığını vurgulayan Koca, iş yeri sahibinin müvekkilini yıldırmak için yasa dışı yollara giriştiğini anlattı.

“Görüntüleri silmek için telefonumu almaya çalıştılar”

İş yeri sahibiyle yakınlarının çevreye zarar verdiklerini ve hakaretlerde bulunduklarını bizzat görüntülediğini aktaran Koca, hakaretleri delillendirme maksatlı cep telefonuyla kayıt altına aldığını belirtti. Şahısların müvekkili Doç. Dr. İrfan Koca’ya ağır bir şekilde hakaret ettiğini anlatan Koca, “Ben görüntü aldığım için bana da hakaret ettiler. Görüntü çektiğimi görünce şahıslar ilk önce hakaret ettiler. Sağlık çalışanları korkudan kendilerini kliniğe kapattılar. Sadece ben dışarıda kaldım. Görüntüleri silmek için benim üzerime yürüdüler. Görüntü aldığım cep telefonumu elimden almaya çalıştılar. 7-8 kişi beni darp etti. Beni sağlık çalışanları ve hasta yakınları kurtardı. Beni sağlık merkezinin içerisine alıp kapıyı kilitlediler” ifadelerini kullandı.

“Kiraya dövizdeki artış kadar zam yapmak istiyor”

Saldırganların sağlık çalışanlarına da saldırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Koca, “Sağlıkçılar kendilerini kliniğe kapattılar. Saldırıya karşı kendilerini korudular. Avukat olduğumu söyledim ama yine de saldırdılar. Müvekkilim Doç. Dr. İrfan Koca’yla mülk sahibi arasında bir yıldan beri devam eden tahliye davası var. İş yeri sahibi bu tahliye davasını kaybedeceğini anlayınca müvekkilimi yıldırmak ve onun taşınmasını sağlamak için birtakım eylemlere girişti. Bu saldırı sadece bana yapılmadı. Sağlık çalışanlarına da yapıldı. Dükkan sahibi verilen kiranın düşük olduğunu söyleyerek kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapmak istiyor. Biz zaten yasal zam miktarı kadar zam yapıp ödemeyi yapıyoruz. Buna rağmen dükkan sahibi hükümetin izlemiş olduğu politikaların tam zıttı yönünde hareket ediyor. Müvekkilimi yıldırmak için yasa dışı eylemlere girişiyor” diye konuştu.

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