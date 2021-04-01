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Kiralık tuttuğu evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralanan evin kaçak sigara imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı.

Asayiş 01.04.2021, 13:37
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Kiralık tuttuğu evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralanan evin kaçak sigara imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde A.Ş. isimli şahsın kiraladığı tek katlı evde kaçak sigara imal ettiği bilgisi üzerine Kızılpınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, 1 adet türün nemlendirme makinesi, 44 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet içime hazır makaron, 15 bin adet boş makaron, bin 500 adet makaron satımı için sigara kutusu, 199 adet bandrol ele geçirildi. Yakalanan şüpheli A.Ş., ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
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