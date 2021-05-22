Kiralık kundakçıya 2 otomobili yaktırdılar

Adana’dan, Eskişehir’e gelerek karı kocaya ait 2 otomobili kundaklayan 1 şahıs ve bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şahıs sevk edildikleri mahkemeler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 300 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kundakçının otomobilleri yakılan ailenin husumetlileri tarafından kiralandığını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler mahallesi, Mimar Sinan sokak üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz 10 Mayıs gecesi R.P. ve eşi B.P.’ye ait park halindeki 2 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi. Kundaklanan 2 araç gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklamanın gerçekleştiği sokak civarındaki MOBESE ve güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceledi. İncelemeler sonucunda şüpheli şahsın S.K., olduğu tespit edildi. Olayın hemen ardından Adana’ya kaçtığı anlaşılan şüpheli, Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Araçları yaktırmak Adana’dan kundakçı getirmişler

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, karı kocaya ait kundaklanan otomobillerin husumetli oldukları komşusu M.K.’nın, D.Ç. aracılığıyla Adana’dan çağırdıkları S.K.’ya yaktırdıkları öğrenildi. S.K.’nın ise olay yerinde daha önceden keşif yaptığı ve araçları takip ettiği ortaya çıktı. Araçları yakmak için kullanılan bidondaki benzinin D.Ç. tarafından temin edildiği belirlendi. Olayla ilgili M.K., D.Ç. ve bağlantılı olduğu tespit edilen M.S. Eskişehir’de gözaltına alındı. M.K., D.Ç. ve M.S., Eskişehir’de sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen ve Adana’da gözaltına alınan S.K., ise çıkarıldığı mahkemece diğer şahıslar gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.