Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Çorum’da bir işyerinden kiralık araçla çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeleri kiraladıkları araçla saat 01.00-07.00 arasında 7 seferde bir hurdacıya taşıyan 3 kişi, Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.