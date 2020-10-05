Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirenler polis baskınında yakalandı
DÜZCE’DE BİR EVDE KUMAR OYNATILDIĞI İHBARINI ALNA POLİS EKİPLERİ EVE BASKIN YAPTI. BASKINDA EKİPLER, ŞAHISLARIN KİRALADIKLARI DAİREYİ DE KUMARHANEYE ÇEVİRDİĞİNİ BELİRLEDİLER. BASKIN SIRASINDA KUMAR KAĞITLARI VE OKAEY TAKIMLARI YAKALANDI. ŞAHISLARIN KİRALADIKLARI EV İSE MÜHÜRLENDİ
DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında kiraladıkları evde kumar oynatan şahıslar suçüstü yakandı. Şahısların daha önceden de benzer suçtan ceza aldıkları belirlendi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynamak ve oynatmaktan daha önce işlem yaptıkları N.S., Y.D., A.S., T.S., İ.K. ve S.A. ile Konuralp mevki’inde sürekli girip çıktıkları bir evi takibe aldı. Ekipler, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir site içinde daha öncede takibe alınan binaya şüpheli şahısların girdiklerini belirledi. Aynı adresten kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler tarafından yapılan baskında, şahısların kiraladıkları dairenin oturma odasına kumar masası koyarak daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Baskın sonucunda 6 şahsa yasa dışı kumar oynamak suçundan kabahatler kanunu gereği işlem yapılırken ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.
Yapılan baskında şahısların kiraladıkları daire ise 6 ay boyunca mühürlendi.
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