Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kiraladıkları araçla bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayas Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren hırdavaççı dükkanından hırsızlık olduğu bilgisi üzerine polis olay yerine geldi. Yapılan incelemede iş yerinin PVC kapısının kilidinin tornavida ile kırılarak içeri girildiği belirlendi. İş yeri sahibi M.K. ile yapılan görüşmede farklı markalarda yaklaşık 250 bin TL değerinde sigara ve 100 bin TL civarında madeni para dolu kutu, kasada bulunan yaklaşık 300 TL ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı, ayrıca hırsızların aynı gece Kemalpaşa Mahallesi’nde farklı adreslere girdikleri anlaşıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir oto kiralama işletmesinden araç kiraladıkları ve Yumurtalık ilçesine girmeden plakayı söktükleri belirlendi. Plakası tespit edilen aracın içerisinde bulunan 5 şahıstan dördünün Mert Ali P. (19), Hakkıcan K. (23), A.E.B. (17) ve E.K. (17) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve Mert Ali P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.