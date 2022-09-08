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Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Asayiş 08.09.2022, 23:18
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana gelen olayda Özdal Ç. (47), işlettiği kıraathanenin önünde otururken, henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özdal Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli şahısta aracı ile kaçtı. Özdal Ç., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaparken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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