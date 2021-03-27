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Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kütahya’da bir kıraathanede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Asayiş 27.03.2021, 18:55
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Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kütahya’da bir kıraathanede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Deren Caddesi üzerindeki kıraathanede, aralarında alacak verecek meselesi olan Mustafa K. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K., Mustafa K’ye pompalı tüfekle bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Mustafa K., 112 Acil Servisi ambulansa ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracıyla kaçan şüpheli E.K., olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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