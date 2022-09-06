Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar

Denizli’de kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda kumar oynarken yakalanan 10 kişi, 41 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentte operasyonlarını devam ettiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği bir iş hanındaki kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonucu 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ahlak ekiplerini karşılarında görünce bin bir türlü yalan uyduran şüpheliler, yapılan aramalar sonrası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis araçlarına alındıklarında rahat tavırlar sergileyen şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi karakola giderken, kıraathanede ise çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen kıraathanedeki 10 şüpheliye 41 bin TL idari para cezası uygulandı.

(EEP-MB-