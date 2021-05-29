banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Zonguldak’ta kıraathaneye yapılan denetim sırasında gözaltına alınan 6 kişi karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş 29.05.2021, 15:07
Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Zonguldak’ta kıraathaneye yapılan denetim sırasında gözaltına alınan 6 kişi karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak kent merkezinde dün akşam saatlerinden Acılık Semti’nde polis ekipleri bir kıraathaneye kumar baskını düzenledi. Pandemi sürecinde kapalı olması gerektiği halde açık tutulan bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ekiplere direnen 6 kişi gözaltına alındı. Olayda polise mukavemetten gösteren N.K’ya ve sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesi ile 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu