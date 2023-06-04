Mersin’in Bozyazı ilçesinde kına gecesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan Belediye Düğün Salonu’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, düğün çıkışı gittikleri Gürlevik Mahallesi’ndeki bir başkasına ait kına gecesinde de devam etti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozyazı ve Anamur’daki hastanelere sevk edildi.

Aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan İskender Karamık (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 4 yaralı ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana ve Mersin’deki hastanelere sevk edildi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden İskender Karamık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.