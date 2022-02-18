banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022

Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına başlandı

Avcılar’da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız, hakim karşısına çıktı. Yıldız hakim karşısında susma hakkını kullanmak istediğini söylerken, Uzunçelebi’nin müşteki ablası ise, “Sanık kardeşimi yakmadan önce vanaları kapatmış damacanayı boşaltmış” dedi.

Asayiş 18.02.2022, 18:37
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına başlandı

Avcılar’da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız, hakim karşısına çıktı. Yıldız hakim karşısında susma hakkını kullanmak istediğini söylerken, Uzunçelebi’nin müşteki ablası ise, “Sanık kardeşimi yakmadan önce vanaları kapatmış damacanayı boşaltmış” dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi’nin 5 aydır yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sanık Mehmet Yıldız hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Yasemin Uzunçelebi yoğun bakımda olduğu için katılamazken, ablaları Nazlı Uzunçelebi ile Hatice Uzunçelebi katıldı.

“İfade vermeye hazır değilim"

Duruşmada savunması sorulan sanık Mehmet Yıldız, "Suçlamayı anladım. Susmak istiyorum. İfade vermeye hazır değilim" dedi. Sanık Mehmet Yıldız’ın avukatı ise, "Müvekkilim hıçkırıklar ile ağladı dün cezaevinde, savunma yapamayacağını söyledi. Bu celselik muaf tutulmasını istiyoruz. Müvekkilim akıl hastasıdır" dedi. Sanık Mehmet Yıldız’ın susma hakkını kullanmak istemesi nedeniyle savunması alınmadı.

"Yakmadan önce evdeki tüm su vanalarını kapatmış, damacanayı boşaltmış"

Beyanı sorulan müşteki avukatı Sevim Aniktar, "Müvekkilimin yoğun bakımdaki tedavisi halen devam etmektedir. Yaşama ihtimali milyonda birdir. Keşke silah ve bıçak kullansaydı gerçekten. Sanığın şu anda ifade vermemesinin nedeninin daha sonra ‘akıl sağlığım yerinde değil’ diyeceği için olduğunu düşünüyoruz. Sanık, müvekkilimi yakmadan önce evdeki tüm su vanalarını kapatmış, damacanayı boşaltmış yandığında bir damla su bulamasın diye. Müvekkilim yandığında can havliyle evin içerisinde su aramış. Sanık sinsi bir şekilde her şeyi planlamış. En büyük zararı vermek için müvekkilime yakıcı maddeyi boca etmiş. En acı verici şekilde planını soğukkanlı şekilde uygulamış. Müvekkilim sadece nefes alıyor. Keşke silah veya bıçak kullansaydı diyoruz bu aşamada. Sanığın bütün duruşmalar boyunca tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sanığın akıl hastası olmadığı, soruşturma aşamasında alınan Adli Tıp Kurumu raporu ile bellidir" dedi. Yasemin Uzunçelebi’nin ablası Hatice Uzunçelebi ise, "Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Olayın öncesine dair hiçbir bilgim yoktu" dedi.

"Kardeşimin ağzı yok, kulakları yok erimiş ifade veremez”

Nazlı Uzunçelebi ise, "Ben olayı polislerden duydum. Bu kesinlikle tasarlanmış bir cinayet. Kardeşim evin her yerinde 1 damla su aramış. Yangınını söndürmek için 1 damla su bulamamış. O kimyasal maddenin kutusu bile eve atılmıştı. Kardeşim lavabo açıcı ile bir kimyasal madde karıştırılmış onunla yakılmış. Yatağı bile yanmış kardeşimin. 5 aydır ’ölseydi hayata dönebilirdim’ diyorum. Ben Yasemin’i hayatta tutmak için 5 aydır hastane kapılarında bekliyorum. 17 ayrı bölgeden doku alınarak açık yaralar kapatılmaya çalışıldı ama olmuyor. Kardeşimin yaşadığı vahşeti kelimeler ile anlatmam mümkün değildir. Sanık kardeşimi yakmadan önce vanaları kapatmış damacanayı boşaltmış. Kardeşime bu eziyeti çektiren sanıktan şikayetçiyim. Kardeşimin eziyeti yıllar boyunca sürecek. Uzun süre de ifade verebilecek duruma gelemez. Ağzı yok, kulakları yok erimiş. Yüzündeki organları kayıp durumda" şeklinde konuştu.

"Akıl sağlığı olduğunu hiç fark etmedim"

Tanık olarak dinlenen Selahattin Çoban ise, "Mehmet Yıldız uzaktan akrabamdır. Olay günü misafir olarak geldi bana. Bir şey anlatmadı. Polisler geldiğinde sanığı ben teslim ettim. Bana kesilmiş cezaları olduğunu ve misafir olmak istediğini söyledi. Böyle bir olay olduğundan haberim yoktu. Polislerle birlikte öğrendim. Eve geldiğinde gayet sakindi. Herhangi bir akıl sağlığı olduğunu hiç fark etmedim" dedi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek, “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14