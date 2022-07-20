Kimyasalla temas eden 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.