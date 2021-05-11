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Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 11.05.2021, 18:29
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ‘kimyasal madde’ kullandığı iddia edilen T.T. fenalaştı. T.T.’nin fenalaştığını gören annesi durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri T.T.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. T.T.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.