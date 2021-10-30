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Kimyasal ham madde taşıyan tır alev aldı, Havalimanı yolu trafiğe kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kimyasal madde yüklü tır, lastiği patlayınca bir anda tutuşarak alev alev yandı. Tırın dorse kısmı kullanılmak hale gelirken, İstanbul Havalimanı yolu ise bir süre yangın nedeniyle kapatıldı.

Asayiş 30.10.2021, 19:11
Kimyasal ham madde taşıyan tır alev aldı, Havalimanı yolu trafiğe kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kimyasal madde yüklü tır, lastiği patlayınca bir anda tutuşarak alev alev yandı. Tırın dorse kısmı kullanılmak hale gelirken, İstanbul Havalimanı yolu ise bir süre yangın nedeniyle kapatıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametindeki seyir halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 63 ZD 065 plakalı tır, Çorlu’dan aldığı köpük yapımında kullanılan kimyasal maddeyi Gaziantep’e götürmek için yola çıktı. İstanbul Havalimanı’na yakın bir yerde lastiği patlayan tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı hemen durdurarak tüplerle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Trafik tamamen durdu

Dorse içindeki hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorseyi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför, tır ile dorsesini birbirinden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorse ve yola akan hammadde yüzünden Kuzey Marmara Otoyolu trafiği Ankara yönüne tamamen kapandı.

“2 saattir kaldık burada”

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Hammadde ile birlikte yanan dorse de tamamen kullanılamaz hale geldi. Yola dökülen hammaddenin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak açıldı. Yangın nedeniyle kapanan yolda kalan sürücülerden Erdal Topkara, “Tırın peşinden geliyorduk 2 saattir kaldık burada” dedi.

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