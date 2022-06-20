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Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Asayiş 20.06.2022, 10:50
Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.

(RFK-

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