Kimya fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama, Kurtarma ekipleri de yer aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, helikoptere binerek yangını havadan gözlemledi. Yangın söndürme helikopteri de bölgede tedbir amaçlı uzun süre uçuş gerçekleştirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.