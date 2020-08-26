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Kimse görmez dediler helikoptere yakalandılar
GAZİANTEP’TE SÜRÜCÜLER HAVADAN HELİKOPTER YERDEN TRAFİK TİMLERİ İLE DENETLENDİ. DENETİMLERDE 4 BİN 273 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN 934 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ. DENETİMLERDE SÜRÜCÜLERİN KARAYOLU VE OTOBAN ÜZERİNDE HAREKET HALİNDEYKEN ‘KİMSE GÖRMEZ’ DİYEREK YAPTIĞI HATALI ŞERİT DEĞİŞİMİ YAPAN, TELEFONLA KONUŞAN VE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTER KAMERALARINA YANSIDI.
Asayiş 26.08.2020, 10:09
Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimlerinde 4 bin 273 araç kontrol edilirken, 934 araç ve sürücüye ceza kesildi.
Denetimlerde, karayolunda seyir halindeyken ‘kimse görmez’ diyerek hatalı şerit değişimleri yapan, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, helikopter kameralarına yakalandı. Denetimde, 4 bin 273 araç kontrol edilirken 40’ı helikopterden olmak üzere toplamda 934 araç ve sürücüye kural ihlallerinden ceza kesildi.
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