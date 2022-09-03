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Kimliği belirsiz saldırgan gurbetçileri canından bezdirdi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde ikamet eden gurbetçi vatandaşları kimliği belirsiz bir kişi canından bezdirdi. Site önündeki araçların lastiklerini kesen, tek tek kapıları zorlayan ve camları kıran saldırgan nedeniyle sitede oturan gurbetçi vatandaşlar zor günler geçiriyor.
Asayiş 03.09.2022, 15:23
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde ikamet eden gurbetçi vatandaşları kimliği belirsiz bir kişi canından bezdirdi. Site önündeki araçların lastiklerini kesen, tek tek kapıları zorlayan ve camları kıran saldırgan nedeniyle sitede oturan gurbetçi vatandaşlar zor günler geçiriyor.
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde daha çok gurbetçi vatandaşların oturduğu siteye Mesut Y. isimli kişi saldırı gerçekleştirdi. Site önünde park eden araçların lastiklerini kesen, kapıları tek tek zorlayan ve camları kıran saldırgan, polis ekiplerine bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından saldırgan yakalanarak gözaltına
alındı.
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