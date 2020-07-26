Kilolarca zeytini çalan hırsızlar yakalandı
KENT GENELİNDE MEYDANA GELEN 13 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ OLDUKLARI BELİRLENEN 2 KİŞİ YAKALANDI. HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIRKEN, ŞÜPHELİLERİN BİR İŞ YERİNDEN ZEYTİN ÇALMASI DİKKAT ÇEKTİ.
Kent genelinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin bir iş yerinden zeytin çalması dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şubat ayından bu yana İstanbul genelinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Alınan ihbarları tek tek değerlendiren ekipler, olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerin takibi sonucu, olayların şüphelisi oldukları belirlenen kişilerin eşkali tespit edildi. Polis, bu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Zeytin bile çalmışlar
Şüphelilerin, İstanbul genelinde oto lastikçi, tekstil atölyesi, tekel bayii gibi iş yerlerine girerek on binlerce lira değerinde hırsızlık yaptığı belirlendi. Aynı kişilerin bir iş yerine girerek onlarca teneke zeytin çalması ise dikkat çekti.
Çalışmalar sonucu 2 kişi yakalandı
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları sonucu şüphelilerin adresleri tespit edildi. Kent genelinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen İsmail U. ve Fahrettin Y. 18 Temmuz günü Sultangazi’de sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
2 şüpheli tutuklandı
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden İsmail U.’nun 1, Fahrettin Y.’nin ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anları kamerada
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay yerlerine geldikten sonra kapıları kırarak iş yerlerine girdikleri, içeride bulunan malları hızlı bir şekilde çalarak araçlarına yükleyip kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin bir iş yerinden onlarca teneke zeytin çaldığı anlar ise dikkat çekti.
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