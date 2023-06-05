Kilis’teki orman yangınında 20 dönüm arazi kül oldu

Kilis’te çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Polateli ilçesinde çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Kahramanmaraş’tan gelen 1 helikopter, çevre illerden gelen 7 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 50 personel ile yürütülen söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında toplamda yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Kilis İl Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, "Eylem köyü Meşe Ormanlarında elektrik direğinden çıktığını düşündüğümüz bir yangın çıktı ve rüzgarın etkisiyle de hızlı bir şekilde büyüdü. Ekiplerimiz ile birlikte hemen yangının önünü kestik ve kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını da bitirdik. Makineler ve dozerlerle de müdahale ettik çok şükür fazla büyümeden. 20 dönüm kadar arazi yandı. İnşallah bundan sonra da yanan ağaçlarımızı keseceğiz tabi burası meşe ve baltalık orman olduğu için tekrardan kendiliğinden yeşerecektir. O yüzden herhangi bir dikim değil de gençleştirme çalışması yapılmış olacak. Yangını 3 saatte söndürdük ve tamamen kontrol altına aldık. Arkadaşlarımız soğutma çalışmasını yaptı ve sona erdi. Yeni bir yangın ihtimaline karşı kritik alanları sürekli yakından takip ediyoruz" diye konuştu.