Kilis’te yangın faciası

Kilis’te henüz bilinmeyen bir nedenle beş katlı bir evin en üst katında çıkan yangında içeride bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 5 kişiden 3’ü kurtularak, hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kilis’in Necmettin Erbakan Mahallesi’nde bulunan bir evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı Alev ve dumanların binayi sarması nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişilik ailenin yardımına ise alevleri söndürmek için çağrılan itfaiye ekipleri koştu. Ekipler merdivenle araçla evin cam ve balkonunda içeriye girerek mahsur kalan 5 kişiden 3’ünü kurtarmayı başardı. Evden çıkarılan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, evdeki 2 kişiyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.