Kilis’te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

Kilis’te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye’nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Bugün öğle saatlerinde Aşit Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı’nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsilerinin ardından ailelerinin isteği üzerine tek tabuta konarak Suriye’nin Çobanbey ilçesine gönderildi.