banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir

Kilis’te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

Kilis’te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye’nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Asayiş 03.06.2022, 17:30
Kilis’te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

Kilis’te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye’nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Bugün öğle saatlerinde Aşit Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı’nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsilerinin ardından ailelerinin isteği üzerine tek tabuta konarak Suriye’nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Yorumlar (0)
26°
açık