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Kilis’te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kilis’te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 13.06.2022, 19:32
Kilis’te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla birbirlerine giren şahıslardan 3’ü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.