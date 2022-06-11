Son Dakika
Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Ankara’daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No’lu isale hattı zarar gördü: ASKİ hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu
A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
Kilis’te yabancı uyruklular arasında kavga: 1 yaralı
Kilis’te yabancı uyruklular arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Asayiş 11.06.2022, 20:49
Kilis’te yabancı uyruklular arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi 500 Evler semtinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu Mohammed Türkmeni ile Muhammed Afaş tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Türkeni, ekmek bıçağı ile Afaş’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Afaş’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken firar eden Mohammed Türkmeni’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.