Kilis’te traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Bektaşoğlu (75) yönetimindeki 79 AAB 522 plakalı traktör, Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde devrildi. Kazada ağır yaralanan Bektaşoğlu, kaldırıldığı 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Osman Bektaşoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.