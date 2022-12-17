Son Dakika
Kilis’te toprak kaymasında ölen 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kilis’in Musabeyli ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş 17.12.2022, 12:00
Kilis’in Musabeyli ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu yaralanan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bayram Yıldız (55), Hasan Çelik (56) için Musabeyli Geçitboyu köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandılar.
Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ve yetkililer cenaze namazını katıldılar.