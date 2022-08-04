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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Yüksek Askeri Şura’da, 30 Ağustos 2022’den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Kilis’te Terör örgütü PKK/PYD’li terörist tutuklandı
Kilis’te, PKK/PYD/YPG’lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Asayiş 04.08.2022, 14:33
Kilis’te, PKK/PYD/YPG’lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye’de PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Kilis’te ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 ay içerisinde 2 DEAŞ’lı teröristin yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.