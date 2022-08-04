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Kilis’te Terör örgütü PKK/PYD’li terörist tutuklandı

Kilis’te, PKK/PYD/YPG’lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Asayiş 04.08.2022, 14:33
Kilis’te Terör örgütü PKK/PYD’li terörist tutuklandı

Kilis’te, PKK/PYD/YPG’lı bir terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye’de PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Kilis’te ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 ay içerisinde 2 DEAŞ’lı teröristin yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

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