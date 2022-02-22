Kilis’te tarihi eser operasyonu

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Kilis’e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisinin alınması üzerine Gaziantep-Kilis karayolu Küplüce yol kontrol noktasında motosiklet durduruldu. Motosikletin heybesinde yapılan aramada tarihi 14 adet sikke ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.