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Kilis’te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 12.08.2022, 09:56
Kilis’te su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde su kuyusuna düşen yavru domuz itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polateli ilçesine bağlı Karacurun mezrasında su kuyusuna yavru domuz düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su kuyusuna düşen yavru domuzu çıkararak doğaya saldı.

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