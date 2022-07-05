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Kilis’te sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı.

Asayiş 05.07.2022, 09:30
Kilis’te sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde Hüseyin Aydoğdu isimli vatandaşın 20 metre derinlikteki sondaj kuyusuna köpek düştü. Durumun Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine giden İstifayı Müdürlüğü ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu özel bir aparatla yavru köpeği kuyudan çıkardı. Kilis Belediyesi Veteriner Kliniği’ne teslim edilen yavru köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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